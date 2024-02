Camera di Commercio Piattaforma per impreditori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ladidi Sodrio - guidata da Loretta Credaro (foto) - promuove la“Servizio nuove imprese” (Sni), realizzata da Unioncamere, con l’obiettivo di supportare e facilitare l’avvio di nuove ditte. Larappresenta un importante strumento per gli aspiranti imprenditori, poiché consente di accedere a una vasta gamma di servizi e informazioni utili per avviare e gestire una nuova impresa in modo efficace ed efficiente. Il portale - https://sni.unioncamere.it - offre infatti diverse funzionalità che hanno lo scopo di accompagnare i visitatori in un percorso di consapevolezza sul significato di diventare imprenditori e fare impresa. Navigando sul sito è possibile ricercare informazioni di base relative alla normativa vigente, guide pratiche, modelli di business plan e molto altro ...