Calciomercato Verona | ufficializzati due attaccanti Ecco chi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In queste ultime ore diilha messo in cassaforte due acquisti offensivi molto interessanti.quali Ildelsi è fatto vivo nelle ultime ore dove, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, sono stati definiti i dettagli di due nuovi. Il primo è il 26enne Andre Silva dal Vitoria Guimaraes; il secondo invece è Karol Swiderski dal Charlotte Fc, società di MLS. Ora non resta che metterli al servizio di Baroni per cercare una salvezza ancora possibile.