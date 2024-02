Calciomercato Verona | Henry verso la cessione | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Thomasè pronto a salutare ilin questa sessione di: l’attaccanteil Belgio Thomasè pronto a salutare ilin questa sessione di: l’attaccanteil Belgio. Nelle ultime settimane è iniziata l’epurazione di diversi giocatori in casa Hellas, una rivoluzione attuata dal patron Setti per portare a casa soldi importanti vista laeconomica del club. In questo senso l’ultimo a poter salutare è proprio l’attaccante: il Gent sta spingendo per il francese su cui avrebbe messo gli occhi anche la Cremonese in Serie B.