Calciomercato Serie A | news e trattative aggiornate all’1 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Mancano poche ore alla fine del, le società diA stanno cercando di chiudere operazioni in entrata e in uscita. Questo il riepilogo di tutte le principalidi mercato, dellee degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore.INTER La dirigenza continuerà a lavorare anche nelle ultime ore di mercato per la cessione di Stefano Sensi al Leicester. I due club si stanno scambiando dei documenti, ma l’affare non si è ancora sbloccato definitivamente. L’Inter accoglie Botis dopo il prestito inC mentre l’ex attaccante Dennis Curatolo cambia squadra.JUVENTUS La Juventus oggi ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista argentino Carlos Alcaraz dal Southampton in prestito a 3 milioni con diritto di ...