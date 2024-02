Calciomercato Salernitana | UFFICIALE Pellegrino dal Milan

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Marcoè ufficialmente un nuovo giocatore della. Il difensore arriva in prestito secco dalMarcoè ufficialmente un nuovo giocatore della. Il difensore arriva in prestito secco daled è stato ufficializzato dopo il via libera della FIFA arrivato nella giornata di ieri. A svelare l’ufficialità dell’operazione è stato il sito della Lega Serie A, che ha comunicato che il contratto diè stato depositato correttamente.

Torino-Salernitana (domenica 4 febbraio con calcio d`inizio alle ore 12:30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato. La Salernitana ha trovato l'accordo con il Milan: riceverà in prestito Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002.