Calciomercato Palermo | UFFICIALE Traoré dal Milan

(Di giovedì 1 febbraio 2024), manca solo l’ufficialità per l’arrivo di Chakadal: le ultime sul trasferimento Chaka Traorè, in queste ultime ore di, è un nuovo calciatore del. Il calciatore ha lasciato il. il giovane attaccante rossonero si trasferisce in Sicilia in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus, più la percentuale sulla futura rivendita a favore del club rossonero (15%).

Il calciatore è stato acquisito a titolo temporaneo dalla Roma. Andrea "Gallo" Belotti è entrato a far parte della Fiorentina. Ad annunciarlo è lo stesso club viola, in una nota comparsa sul proprio s ...Diego Zuppel, centravanti dell’Acireale reduce dalla sconfitta con il Siracusa, ha detto:“C’è rammarico, è impossibile non dispiacersi per come è andata. Abbiamo fatto una grande partita, anche il par ...Il Palermo infatti, tramite una nota ufficiale, comunica di aver acquisito dall’A.C. Milan le prestazioni sportive di Chaka Traorè. La cessione è avvenuta dal club rossonero a titolo temporaneo fino ...