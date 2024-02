Calciomercato Milan | un ex Primavera torna in Italia | ecco dove

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 1 febbraio 2024), un ex giocatore dellarossonera è pronto are inin quale squadra Un ex giocatore delladelè pronto a fare il suo ritorno in. Si tratta di Youns El Hilali, attaccante classe 2003. L’Arzignano Valchiampo, club attualmente al quattoricesimo posto nel Girone A di Serie C, ha ufficializzato il suo arrivo con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. El Hilali approda dunque in casa giallazzurra in prestito fino al 30 giugno 2024 dal club olandese SC Cambuur, settimo in Eerste Divisie. Questo il comunicato dell’Arzignano: Youns El Hilali è un nuovo calciatore dell’Arzignano. L’attaccante classe 2003 arriva ufficialmente in via dello Sport in prestito, fino ...