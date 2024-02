Calciomercato Milan | ufficiale Marco Pellegrino alla Salernitana | tutti i dettagli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ildelcontinua:la cessione disul trasferimento Nella prima metà di stagionenon è riuscito a trovare molto spazio con la maglia del, collezionando appena una presenza in prima squadra. Per questo il club rossonero ha pensato di mandare in prestito il difensore rossonero e nel corso dell’ultima giornata diè riuscito a trovargli una nuova squadra. Con un comunicatoilha infatti annunciato di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024le ...

Frosinone-Milan (sabato 3 febbraio con calcio d`inizio alle ore 18:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A,.La Salernitana ha trovato l'accordo con il Milan: riceverà in prestito Marco Pellegrino, difensore argentino classe 2002. Per tesserarlo ha dovuto, però, attendere il ...14.19 - Anche il difensore Stramaccioni (Juventus Next Gen) nei pensieri del Bari. A riferirlo Di Marzio. 14.17 - Liso, giovane esterno del Bari, sta per andare al Ravenna. Lo riporta seried24. 14.16 ...