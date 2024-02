Calciomercato Milan – Chaka Traoré ha firmato con il Palermo

Il Calciomercato del Milan continua: il prossimo attaccante rossonero non sarà Hugo Ekitike . Per lui pronto il trasferimento in Germania Giroud è un ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , un ex giocatore della Primavera rossonera è pronto a torna re in Italia . ecco in quale squadra Un ex giocatore della Primavera ...

18:10 - Per motivi regolamentari, Stewart non può essere ceduto a squadre che militano in categorie inferiori almeno in questa fase di mercato. Come detto nel pomeriggio, si valuterà nei prossimi gior ...È salito nelle stanze delle trattative. 11:24 - La Salernitana stringe per Colombo. L'attaccante del Monza, ma di proprietà del Milan, piace al Ds Sabatini, che vede in lui il rinforzo ideale per ...Thiago Motta, dopo il primo rigore assegnato al Milan, ha reagito in modo eccessivo contro l’arbitro rimediando il cartellino rosso. A distanza di una settimana, il tecnico rossoblu torna sull’episodi ...