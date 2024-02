Calciomercato Milan – Attaccante | obiettivo Zirkzee | pro e contro del suo arrivo

Oggi ultimo giorno della sessione invernale di Calciomercato . Si chiude alle ore 20:00: cosa farà ancora il Milan ? Le NEWS in tempo reale (pianetamilan)

Stefano Pioli potrebbe avere il difensore richiesto al Milan nell'ultimo giorno di Calciomercato . Ma il mediano non arriverà sicuramente (pianetamilan)

Calciomercato Milan , l’alternativa a Joshua Zirkzee per l’attacco si chiama Santiago Gimenez del Feyenoord… Il Milan cerca un’attaccante. Il mercato ... (dailymilan)

Marco Pellegrino si trasferirà dal Milan alla Salernitana in quest'ultimo giorno di Calciomercato invernale. Risolti i problemi burocratici (pianetamilan)

Chris Smalling rivede il campo, a distanza esatta 5 mesi dal 1 settembre, dalla sconfitta casalinga della Roma contro il Milan. L`inglese ha lavorato a Trigoria.Non ci sono solo Baldanzi alla Roma e Alcaraz alla Juventus (affare da quasi 50 milioni di euro). Non ci sono solo i grandi nomi, i club di prima fascia, i trasferimenti da 7 zeri. Il calciomercato di ...