Calciomercato | Marco Pellegrino passa dal Milan alla Salernitana | prestito secco fino a giugno

(Di giovedì 1 febbraio 2024)è un nuovo giocatore della. Il difensore classe 2002 delai granata inal 302023. Ha scelto il 24 come numero di maglia. Ecco il comunicato: “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C.per il trasferimento a titolo temporaneoal 302024 del difensore classe ’02. Il calciatore indosserà la maglia numero 24?.Il club campano ha anche annunciato di aver terminato anticipatamente ildi Jovane Cabral che, al ritorno dCoppa d’Africa con il suo Capo Verde, ...

Il Milan ha definito un'altra cessione. Il calciatore lascia i rossoneri ma resta in Italia. L'operazione è stata concretizzata in queste ore.Marco Pellegrino, difensore argentino, ha raggiunto stamane Salerno ed ha svolto anche le visite mediche. Subito dopo la firma fino al 30 giugno del ...