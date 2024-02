Calciomercato | il Real Madrid ha deciso | sarà addio con Modric

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La decisione delsul futuro di Luka, centrocampista croato che ha fatto la storia dei blancos Arriva una novità importante sul futuro di Lukaal. Secondo quanto riportato da Cadena SER, i blancos avrebbero infattidi non rinnovare il contratto del centrocampista croato. Si chiude così un’avventura leggendaria, conchiamato a prendere una decisione dopo gli Europei. Il Pallone d’Oro 2018 potrebbe ritirarsi, scegliere l’Arabia Saudita o continuare nel grande calcio europeo. Anche a 38 anni potrebbe infatti essere un’opportunità su mercato per molte big a parametro zero.

