Calciomercato | grande occasione dal PSG nell’ultimo giorno | vuole andare via

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Al PSG non tutti i calciatori sono contenti di come sta andando la stagione e c’è chi ha chiesto la cessionedi mercato. Gennaio è sempre un mese molto particolare per intavolare trattative e riuscire a migliorare le rose. Chiaramente ogni club ha strategie ben precise che possono e devonoa segno per riuscire ad arrivare a tutti gli obiettivi stagionali prefissati a luglio. La situazione a gennaio, però, può variare da un momento all’altro e non sono da escludere clamorose sorprese per profili che sono molto importanti e possono fare un passaggio in Serie A. L’ultimodi mercato potrebbe portare in Serie A qualche calciatore importante anche dall’estero, con il PSG che potrebbe essere “negozio” ricco di talenti da smistare in giro per l’Europa., Ekitike in ...