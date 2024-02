Calcio Terza | Perignano Asd ammazza-grandi | ora ci crede

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pisa 1 febbraio 2024 – La vetrina della settimana spetta alAsd che dopo aver inflitto la prima sconfitta stagionale a La Corte, si ripete nuovamente e compie l’impresa anche con la capolista Avane. Di certo la squadra di mister Bartoli, veramente sorprendente, si è comportata in maniera equa cn le due dominatrici della stagione, battendole entrambe nel giro di una settimana. Ora la classifica impone però a lei stessa dire nella promozione. La svolta è stata nel cambio di guida tecnica con la compagine gialloblù che ha inanellato una serie impressionante di risultati positivi che finora l’hanno portata al terzo posto con ventitre punti, cinque in meno de La Corte seconda e sei in meno dell’Avane capolista. Dunque proprio l’Avane è caduta al ‘Biasci’ di Lari: 2 – 1 con reti di Leone e Ricciardi per i padroni di casa, e Bartoletti per ...