Calcio | Lazio | sfuma il prestito di Kent dal Fenerbahce

Roma, 1 feb. - (Adnkronos) - sfuma il passaggio in prestito dal Fenerbahce alla Lazio di Ryan Kent . L'esterno d'attacco preferisce infatti restare in ... (liberoquotidiano)

Calciomercato Lazio , trovato l’accordo con il Fenerbahce per l’esterno offensivo Kent : si lavora per chiudere il colpo Come riferito da Gianluca ... (calcionews24)

Calciomercato Lazio - idea Whittaker : la situazione

La Lazio guarda in Inghilterra per rinforzarsi: a Lotito e Fabiani piace il profilo di Morgan Reece Whittaker La Lazio guarda in Inghilterra per ... (calcionews24)