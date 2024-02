Calcio | italiani all' estero | ahia De Zerbi | Udogie fondamentale Grifo non basta al Friburgo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano, 1 febbraio 2024 - Torna l'appuntamento conall', la rubrica dedicata alle performance dei nostri giocatori e allenatori impegnati nei principali campionati del mondo. Questa settimana, eccezionalmente, di giovedì per allinearci al calendario della Premier League che, per ragioni di Fa Cup, è scesa in campo a partire da martedì fino a questa sera con i due posticipi. Dunque, senza ulteriori indugi, partiamo proprio dal campionato inglese e vediamo come si sono comportati gliin questa settimana. L'Arsenal di Arteta vince 1-2 in casa nel Nottingham, con Jorginho che ormai è utilizzato dal tecnico spagnolo come vera e propria riserva di lusso nel centrocampo a tre. Smith Rowe, Rice e Odegaard, questi i primi tre scelti da Arteta che poi ha inserito l'ex Napoli per il norvegese negli ultimi tre minuti di ...