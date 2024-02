Calcio | Esports industry protagonista dell' evento che celebra a Roma la chiusura del mercato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 feb. - (Adnkronos) - Ha preso il via ieri mercoledì 31 gennaio la due giorni che chiude la sessione invernale delInternational Transfer Market 2023-2024. Organizzato da ADICOSP, associazione di riferimento dei Direttori e Collaboratori sportivi, l'intentoè quello di offrire ai principali attori del settore (specificare quale settore) una piattaforma per la collaborazione e lo scambio di idee.del programma, ricco di panel e interventi, è stato l'intervento di Massimo Caputi, Direttore Editoriale di, dedicato all'influenza' industria gaming nell'industria Calcistica. “Il sempre crescente utilizzoa tecnologia nel mondo dello fa convergere sempre più verso quello degli sport elettronici, i quali proprio dalla tecnologia prendono vita. In riferimento all'analisi, lo scouting e l'utilizzo di intelligenza artificiale, la previsione è che assisteremo in modo sempre più pervasivo all'influenza del mondo del gaming non solo sull'industria calcistica, ma anche in altri sport tradizionali” - ha dichiarato Caputi. L'integrazione trae gaming, è stato altresì sottolineato da uno degli ospiti presentati da, Alberto Scotta, Head Researcher Italia di Football Manager, che ha potuto dare testimonianza di come il videogioco Manageriale simulatore dipiù famoso al mondo, sia sempre più utilizzato come piattaforma di scouting e match analyst da professionisti'industria calcistica. “Nell'era in cui la tecnologia e ilsi fondono, è essenziale ricordare che la creatività e l'intelligenza emotiva stanno al cuore'innovazione. Questi elementi sono cruciali per trasformare gli strumenti offerti dall'intelligenza artificiale in soluzioni concrete che arricchiscono davvero il nostro mondo. Football Manager rappresenta da sempre questa fusione tra innovazione e tecnologia neled è bello ricordare come anche Massimo Oddo e Fabio Grosso, abbiano iniziato il loro percorso da allenatori con Football Manager, sottolineando il potente legame tra il gioco e la realtà del", dichiara Alberto Scotta.