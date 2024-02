Calafiori nel mirino della Juve | ma occhio al Napoli

"Adesso troverà un Napoli rigenerato, con una condizione atletica finalmente ritrovata. Frank dovrà però calarsi in fretta nel nuovo sistema di gioco con cui Mazzarri ha rialzato il Napoli: nel 3-4-3 ...La Juventus segue con interesse i progressi di Riccardo Calafiori, difensore centrale classe 2002 del Bologna, in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato da "Sky Sport", ...Neanche il tempo di ricominciare da tre che Mazzarri ha deciso di rifarsi in quattro: 4-3-3, scomparso nel deserto arabico e ricomparso ieri non lontano dalla sabbia del litorale di Castel Volturno.