Cagliari | arriva dal Napoli il centrocampista Gaetano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOra è ufficiale, Gianlucaoffensivo del, è un nuovo giocatore del. Il contratto è stato depositato in serata. Il trasferimento è a titolo temporaneo. Un’operazione utile per tutti e due in club: ilcercava un trequartista dopo l’intervento al ginocchio di Mancosu. Mentre l’obiettivo delè quello di valorizzare il classe 2000, finora poco utilizzato in campionato. Altre operazioni minori: ufficiale il passaggio aldell’attaccante della Primavera della Roma Alessandro Bolzan. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il mercato del Napoli si chiuderà con un'operazione in uscita: per Gianluca Gaetano al Cagliari, in prestito, ormai manca solo il deposito ...