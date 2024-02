Caccia | liberi tutti | per le associazioni ambientaliste la proposta di legge della Lega è “incostituzionale | va ritirata” L’audizione Wwf

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Politici scansafatiche? Non sia mai. Quando tra Montecitorio e Palazzo Madama si mettono in testa una cosa, la facilità con cui la ottengono va contro ogni pregiudizio. È il casodidi modifica157/92 (Norme per la protezionefauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). In altre parole: lasulla. Il testo a prima firma Francesco Bruzzone è stato incardinato in commissione Agricoltura due settimane fa e ora si va avanti come se non ci fosse un domani, tanto che la scadenza per depositare gli emendamenti è stata fissata entro lunedì 5 febbraio. Il Carroccio e il centrodestra vogliono cambiare la(favorendo itori, qui ...