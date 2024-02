Caccia alla banda Fleximan Giro di vite in Prefettura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per contrastare i comportamenti scorrettiguida saranno predisposti anche specifici servizi graziestrumentazione data in comodato dal Comune di Ravenna alle Forze di Polizia, in attuazione del progetto “Troppo tardi per tornare indietro”, di cui il Comune è Ente capofila. Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi ieri mattina in, in merito ai raid teppistici avvenuti negli ultimi giorni con tre autovelox abbattuti a Ravenna e Provincia (uno nel capoluogo, uno a Castel Bolognese e il terzo a Faenza), ha stabilito di intensificare l’attività di vigilanza e controllo da parte delle Polizie Locali in quanto i 21 autovelox autorizzati nel territorio provinciale rappresentano una garanzia per la sicurezza stradale come i dati del report stanno a dimostrare. Secondi i dati forniti dal ...