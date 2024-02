C Sinistra | Fratoianni | ' diamoci una sveglia | serve alternativa a governo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Che cosa sta succedendo e che cosa succederà dopo il 9 giugno nel campo dell'opposizione? Io mi astengo dal commento quotidiano su quello che fa o dice l'uno o l'altra, però osservo una cosa, come ho già avuto modo dire pubblicamente tante volte e direttamente ai vari leader del nostro schieramento: così non va bene. L'opposizione è in una condizione di significativa insufficienza. Punto". Così il segretario nazionale diItaliana Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdidai microfoni de La7 nel corso di Omnibus. "Offrire un'al Paese vuol dire - prosegue l'esponente rossoverde - fare qualcosa di molto diverso, significa cominciare un confronti sul merito delle questioni, costruire il piu possibile elementi di convergenza. D'altra parte ci sono certo delle differenze, le elezioni europee sono un terreno di competizione, ma segnalo a tutti i nostri interlocutori e interlocutrici del campo alternativo alle destre che a giugno si voterà in 3800 comuni e in due regioni". "Mi pare che una differenza salti agli occhi: la destra litiga, hanno posizioni molto diverse anche su questioni molto serie, ma poi trova una rapida convergenza. Il problema che abbiamo è che la destra ha costruito un'idea di Paese, da questa parte non ancora. Io non pretendo che le mie idee siano automaticamente le idee di tutti gli altri, ma è evidente - conclude- che l'elettorato chiede di fronte a questa destra e ci dice ogni giorno: datevi unae costruite un'unità, non una sommatoria burocratica, capace di far intravedere un'. L'è necessaria e credo che sia arrivata l'ora di mettersi al lavoro, e non pensare di rimandare sempre tutto a dopo, perchè poi si arriva sempre troppo tardi".