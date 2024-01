Buon Compleanno Franco Causio | Giuseppe Rossi…

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Rossi,Nones, Eleonora Vallone, Cosimo Sibilia, Giorgio Tirabassi, Anna Kanakis, Stefania Grimaldi, Roberta Angelilli, Gabriel Batistuta, Tricarico,Guerini, Francesco Laforgia, Federica Faiella, Alessandro Deljavan, Marco Ammannato, Florian Runer, Veronica Olivier, Luca Solesin, Eleonora Bussu, Luca Caldirola, Paolo Montesano, Giada Arena, Eric Lombardi, Gianluigi Quinzi… Oggi 1° febbraio compiono gli anni: Renzo Menardi, bobbista; Ferdinando Russo, politico;Cavadini, ex calciatore; Mario Bellini, architetto, designer; Ugo Manera, alpinista; Anna Filippini, attrice; Deborah Fait, giornalista; Alberto Macchi, regista, drammaturgo;Nones, ex fondista; Nicola ...

"Ringraziamo di vero cuore e cogliamo l’occasione per fare tanti cari auguri di buon compleanno a Mariella Siano, grande amica della nostra associazione. In occasione del suo compleanno ha chiesto ...La mamma della principessa del Galles oggi 31 gennaio compie 69 anni e ha sempre festeggiato con un party in famiglia. La figlia quest’anno non ha potuto partecipare, ma voci dicono che la madre sia a ...E’ tempo di festa, la data è quella del 22 gennaio: buon compleanno Guida e Vai con Sicurezza. Una data importante che segna l’inizio di una rivoluzione nel mondo della formazione alla guida ...