Bruxelles | la protesta degli agricoltori | statua in fiamme davanti al Parlamento Ue – Video e foto

(Di giovedì 1 febbraio 2024) «Stop alle follie dell’Europa», si legge su un grande striscione per le strade di, dove oggi – giovedì 1 febbraio – un migliaio di trattoribelgi con delegazione da Francia, Germania, Olanda e Italia ha bloccato il traffico della Capitale. Un centinaio di manifestanti ha assediato Plece de Luxembourg, appiccato alcuni roghi e lanciato bottiglie e uova contro la sede deleuropeo. È stata inoltre abbattuta una delle sculture storiche, risalente al 1872. L’opera fa parte del complesso monumentale John Cockerill, in memoria del pioniere dell’industria siderurgica e della ferrovia in Belgio. Mentre su un altro monumento è stato affisso il cartello: «Popoli d’Europa, dite no al dispotismo». Gli agenti, schierati in tenuta anti-sommossa dietro alle transenne, hanno azionato gli idranti. ...