Bruxelles | guerriglia degli agricoltori

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 11.18 Un migliaio di trattori stanno bloccando diverse strade di, in particolare vicino al quartiere europeo, dove arrivano i leader Ue per il Consiglio europeo straordinario. Gli, giunti da tutta Europa per protestare contro la politica agricola comune (Pac) e il Green Deal,hanno bloccato Place de Luxembourg, dove è stata distrutta una statua e appiccati roghi. Lanciate bottiglie e uova contro la sede del Parlamento europeo.In azione la polizia con idranti. La premier Meloni è all'Europa Building.