Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace – probabili formazioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Malconcio e ammaccato dopo lo smantellamento di Kenilworth Road, ilcerca di rimediare ai torti subiti nel turno infrasettimanale quando ilvisiterà l’Amex per l’ultima edizione del cosiddetto derby dell’M23. L’ultima volta Roberto De Zerbi ha subito un’umiliante sconfitta per 4-0 contro il Luton Town, mentre gli uomini di Roy Hodgson hanno ottenuto una serie di vittorie in casa con un 3-2 sullo Sheffield United. Il calcio di inizio divsè previsto sabato 3 febbraio alle 16 Anteprima della partitavs ...

Quella tra Brighton e Crystal Palace è una rivalità che in Inghilterra tutti danno per assodata ma che in pochi conoscono fino in fondo. La storia è molto particolare. Perché tra il Falmer Stadium e ...Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, si confessa in un`interevista rilasciata al Cronache di spogliatoio: `In realtà non credo ancora di essere un allenatore.Sono divorati dallo stress (Klopp), stufi di convivere con le polemiche e le contestazioni (Xaxi), in rotta con il mondo (Mourinho) oppure in attesa di trovare un'altra grande occasione ...