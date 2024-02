Bremer se la tira | «Inter | io dalla parte giusta! Ho studiato Thuram»

(Di giovedì 1 febbraio 2024)ha parlato a tre giornisfida trae Juventus. Il difensore brasiliano, la scorsa estate vicino a vestire il nerazzurro, accende il derby d’Italia. Poi dice di averMarcus. CONDIZIONE ? Gleisondurante la trasmissione ‘Skills’ su Dazn: «Quest’anno sto facendo bene, mi sento meglio. Tecnicamente e atleticamente sono migliorato, così come nella consapevolezza. La Juventus è una grande squadra, conoscevo anche Alex Sandro e Danilo. La scelta fatta è stata anche per questo».ritorna sul gol preso all’andata: «Il gol contro l’? Situazione difficile, siamo usciti un po’ in ritardo. C’è anche il merito di, che mi ha preso il tempo. Potevo prendere un ...

La bella stagione della Juventus ha visto il rilancio di diversi giocatori: in estate sono pronti 70 milioni per un gioiello bianconero ...Testa alta e qualche sventagliata delle sue in fase di impostazione, però la gara si mette subito sull’agonismo e lui non tira indietro la gamba, anzi.sui tiri fuori misura di Krstovic. E due parate su Dorgu. GATTI 6 Fa il suo, senza esagerare. E sostiene la manovra offensiva. BREMER 7 Avvio meno dominante del solito. Rischia il fallo da rigore su ...