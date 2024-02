Bremer accende il Derby d’Italia | «Inter? Sono dalla parte giusta…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 febbraio 2024)a pochi giorni da-Juveile a Dazn ha parlato in un’vista con Matria pochi giorni da-Juveildi Serie A e a Dazn ha parlato in un’vista con Matri. Le sue dichiarazioni:– «Con l’sarà un duello fino alla fine. Fare risultato a Milano non è mai facile. Secondo me chi vince, non vince il campionato però è un passo importante. Se penso mai che avrei potuto giocare all’? No,giusta». CONSIGLI CHIELLINI – «Giorgio Chiellini mi ha suggerito di guardare molti video e di ...