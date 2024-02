Bper | Cdp e Unicredit a sostegno investimenti green del gruppo Gai Macchine

Giuseppe Aimi, responsabile della Direzione Regionale Nord Ovest di Bper Banca : 'Prosegue l'impegno di Bper per la crescita delle imprese italiane e per gli investimenti in ottica di sostenibilità ...Operazioni in crescita rispetto al 2022, quasi raddoppiate quelle per l’innovazione delle imprese. Ma il Paese è ancora indietro negli investimenti per contrastare il cambiamento climatico ...(Adnkronos) - Arte Fiera, che apre i battenti a Bologna dal 2 al 4 febbraio con una preview il 1° febbraio, compie 50 anni. E si presenta con ...