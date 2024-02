Botticelli al Museo di Donnaregina | ultimo weekend per vedere l’Adorazione dei Magi

Dieci mila presenze per L’Adorazione dei Magi di Sandro Botticelli in mostra al Museo di Donnaregina. Un grande successo di pubblico oltre che di ... (ildenaro)

Tra qualche mese il grande museo di Londra compie duecento anni. E, per l’occasione, si prepara a un importante restyling. Siamo andati a vedere i ...A Palazzo Reale la mostra omaggio a Domenico Morelli, Enzo Decaro in "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo, Dadà apre la rassegna Napoli Unplugged, Peppe Iodice in scena all'Augusteo e domeni ...24.01 16:20 - NEWS - "Stop ai trasferimenti di armi a Israele e ai gruppi armati palestinesi", appello alla comunità internazionale di 16 organizzazioni, tra cui Amnesty International, Oxfam e Save ...