Boscoreale | rapina a mano armata al distributore di carburante | arrestati due giovani

Pochi minuti prima, un dipendente di una pompa di benzina in via passanti nazionale aveva subito una rapina. Due giovani in sella ad una moto gli avevano puntato una pistola, sottraendogli parte ...Rapinano pompa di benzina a Boscoreale, hanno 16 e 18 anni. Arrestati dai Carabinieri mentre spartiscono il bottino. Sequestrate pistola e moto rubata. I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno ...BOSCOREALE – I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato per rapina aggravata un 16enne e un 18enne, entrambi incensurati del posto.