Borse in calo deluse dalla Fed A Piazza Affari bene Tim

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Chiusura in flessione per la Borsa di Tokyo, Hong Kong in controtendenza grazie a piani di spesa di Pechino. Alla vigilia Wall Street ha registrato la peggior seduta da settembre. Tim sale dopo lo strappo della vigilia e dopo aver ricevuto dal ministero dell’Economia e delle Finanze un’offerta per l’acquisto di Sparkle

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la giornata in territorio negativo, in scia ai ribassi subiti dagli indici statunitensi, dopo le ...Avvio negativo per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,33%, l'Ftse All share con il medesimo ribasso dello 0,33%.(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Le borse europee si apprestano ad avviare una seduta in negativo con i future dell'Eurostoxx50 che viaggiano in calo dello 0,37%, sulla stessa linea d ...