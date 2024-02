Borsa | Hong Kong in rialzo | apre a +0 | 24%

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ladila seduta in leggerodopo due sedute in brusca correzione, tentando di risollevarsi dai minimi dal 2009: l'indice Hang Seng, quando si rafforza lo scenario dell'improbabile taglio dei tassi Usa a marzo da parte della Federal Reserve, sale nelle prime battute dello 0,24%, a 15.522,86 punti. L'indice Composite di Shanghai torna agli scambi con una perdita dello 0,54% a 2,773.42, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,61% a quota 1.535,48.

Nel pomeriggio italiano, Powell parlerà sui tassi: nelle ultime settimane sono scese le puntate su un intervento già a marzo. Tokyo +0,61% ...Non meno severa la Borsa Usa con Alphabet è Microsoft ...anche a gennaio nonostante un tiepido miglioramento della domanda estera. Hang Seng di Hong Kong -1%, -8,7% il bilancio mensile. CSI 300 dei ...I dubbi di Volkswagen sull’Ipo (Initial public offering) di Powerco non devono ingannare. Il raffreddamento delle prospettive sulle auto green ha avuto il suo peso come nel caso ...