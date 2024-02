Bonus mamme lavoratrici | decontribuzione sbloccata | parte la circolare

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’ Inps ha finalmente emesso le tanto attese istruzioni operative per attivare il ““, una misura introdotta dalla legge di Bilancio 2024 per sostenere le madri. Dopo un inizio d’anno in sospeso, senza la concreta applicazione delnel cedolino di gennaio, l’Inps ha rassicurato che quanto dovuto sarà recuperato, segnando un importante passo verso lo scongelamento della. Il “” prevede un esonero totale dalla contribuzione previdenziale per lemadri di tre o più figli, fino a un massimo di 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile. Questa agevolazione è applicata alla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, per i ...

Si sblocca il bonus mamme, il contributo in busta paga fino a 3mila euro (1.780 netti) varato con l'ultima legge di Bilancio per le lavoratrici madri di almeno tre figli con rapporto ...È previsto per le lavoratrici che hanno almeno tre figli a carico. Anche se, per il 2024, in via sperimentale, il bonus è attribuito anche in presenza di due figli ...ROMA – Bonus mamme: è stata pubblicata la circolare Inps con le modalità operative per l’accesso. La Legge di Bilancio 2024 ha previsto l’esonero della contribuzione previdenziale, fino a un massimo d ...