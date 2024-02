Bonus luce e bonus gas 2024 | come si ottiene quest’anno e chi può accedervi

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 1 febbraio 2024)e gassie chi puòLe ultime novità sule gas per ilhanno destato grande interesse tra le famiglie italiane, ma cosa c’è di nuovo eottenere questo importante sostegno alle spese energetiche? Con la Legge di Bilancio per l’anno in corso, ilè stato confermato, anche se con alcuni cambiamenti rispetto all’anno precedente. In questo articolo, esploreremo i nuovi requisiti e importi dele gas per ile vedremorichiederlo. È essenziale essere informati ...