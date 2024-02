Bonucci | causa chiusa contro la Juve | la decisione sul risarcimento

(Di giovedì 1 febbraio 2024)ladi Leonardolantus dopo l’addio in estate ed il trasferimento all’Union Berlino Lantus ha annunciato la fine dellaaperta da Leonardotramite un comunicato ufficiale. COMUNICATO – «Il sig. Leonardoha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso lantus FC, che ha accettato la rinuncia, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale.ntus e Leonardocondividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciando intatto il percorso ed il rapporto vincente costruito negli anni». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUS ...

Leonardo Bonucci, ex difensore centrale della Juventus, attualmente in forza ai turchi del Fenerbache, ha rinunciato a fare causa al club bianconero per essere stato messo fuori rosa la scorsa estate, ...Tutto è bene quel che finisce bene. E alla fine anche l`avventura tra Leonardo Bonucci e la Juventus sembra essere giunta a un finale che definire lieto ancora.«Il sig. Leonardo Bonucci ha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso la Juventus FC, che ha accettato la rinuncia, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna ...