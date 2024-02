Bologna Sassuolo senza Motta | “Dovevo evitare l’espulsione Mercato? Ho parlato con Odgaard”

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – Le quattro gare casalinghe nel mese di febbraio? Thiagonon ci pensa, e il focus è tutto sulla partita di sabato sera: “Penso al”. Già, quel(allenato da Dionisi), attualmente in crisi e in cerca di risultati: alle 20,45 di sabato ilsi troverà di fronte una formazioneil suo miglior giocatore, Berardi, e con un probabile cambio modulo in arrivo. “I problemi li abbiamo tutti – sentenzia– conta come si affrontano. Ilha comunque tanto talento, all’andata soffrimmo molto. Sabato cercheremo di portare la partita dalla nostra parte, con rispetto e responsabilità nei confronti dell’avversario”. Di arbitri Thiagonon vuole parlare, ma proprio a causa del ...

Odgaard arriva al Bologna in prestito con diritto di riscatto dall'AZ. L'attaccante danese ha già giocato in Italia con l'Inter e il Sassuolo. Con i nerazzurri solo nelle giovanili (nella stagione ...Il Bologna Fc 1909 comunica di avere acquisito dall'Alkmaar Zaanstreek il diritto alle prestazioni sportive dell' attaccante Jens Odgaard a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per ...