Bologna Fc | ultimo colpo di mercato | Jens Odgaard è ufficiale

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – Eccolo l’didel: dopo Mihajlo Ilic e Santiago Castro, atteso a Casteldebole al termine del Preolimpico, è arrivata l’ufficialità anche per, centravanti danese classe 1999 con un passato all’Inter e al Sassuolo., che arriva dall’Az Alkmaar (la stessa formazione dalla quale ilha prelevato Beukema e Karlsson) in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, andrà a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo della formazione di Motta. Ala destra impiegabile anche nelle vesti di attaccante centrale, potrebbe trovare la sua prima convocazione proprio sabato sera contro il Sassuolo. Chi è...

Il Bologna ha rallentato: seconda sconfitta di fila evitata all'ultimo per gli uomini di Motta, che pareggiano in casa per 1-1 contro il... (calciomercato)

Odgaard arriva al Bologna in prestito con diritto di riscatto, fissato a 4 milioni, dall'AZ. L'attaccante danese ha già giocato in Italia con l'Inter e il Sassuolo. Con i nerazzurri solo nelle ...Ora Bennacer è di nuovo convocabile per la sfida contro il Frosinone di sabato alle ore 18, match da non sbagliare per il Milan dopo il pareggio con il Bologna. In attacco confermati Pulisic, Girou e ...Concerto di Claudio Baglioni a Bologna: la scaletta all'Unipol Arena a Casalecchio di Reno, informazioni sui biglietti, quando inizia ...