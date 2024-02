Bologna | Arte Fiera | 50 anni di storia guardando al futuro

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 feb. (askanews) – Vivace e consapevole sia della propriasia di quello che ancora si può fare nel sistema italiano: afesteggia il cinquantesimo compleanno e si concentra sulle sue origini: le prime, pionieristiche edizioni che la imposero nel giro di pochia livello internazionale. Il public program del 2024 rivisiterà episodi, personaggi, pubblicazioni di quegli, a partire da quello di fondazione, il 1974. Nel farlo, celebrerà anche gliSettanta a, una stagione straordinaria in cui la città era all’avanguardia nelle arti visive, nell’architettura, nell’immaginare nuove forme di rapporto fra, politica e società. Di quella stagione, la nascita di ...

È partita il 24 gennaio la ventiseiesima edizione di MIA – Musica Insieme in Ateneo , la rassegna concertistica promossa dall’Associazione Musica ... (ilfattoquotidiano)

Bologna , 30 gennaio 2024 - Ecco cosa fare oggi a Bologna . Alle 16.30, in Salaborsa, è prevista la presentazione del rapporto e dei vincitori ... (ilrestodelcarlino)

Bologna , 01 febbraio 2025 - Arte Fiera compie 50 anni. L’evento invernale per eccellenza a Bologna nasceva infatti nel 1974 su idea di Simone ... (ilrestodelcarlino)

Bologna, 1 feb. (askanews) – Vivace e consapevole sia della propria storia sia di quello che ancora si può fare nel sistema italiano: a Bologna Arte Fiera festeggia il cinquantesimo compleanno e si co ...Il primo febbraio è la data del primo francobollo italiano per questa nuova annata, vediamo cosa ricorderà e le caratteristiche dell'emissione ...Si dice che il linguaggio dell’arte sia universale, perché capace di dialogare con tutti indistintamente. Ma allo stesso tempo è anche un «tramite» complesso, perché per arrivare ovunque necessita di ...