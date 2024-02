Bohème Da tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Con 79 recite in 122 anni – la prima nel 1897, l’ultima nel 2019 -, ladi Giacomo Puccini è tra le prime cinque opere maggiormente rappresentate nel Teatro di Pisa. Domani (alle 20.30) e domenica (alle 15.30), questo capolavoro di Puccini, gaio e drammatico affresco della gioventù parigina del 1830, sarà per l’ottantesima volta sul palco del Verdi (come quarto titolo della Stagione Lirica) nella ripresa dell’allestimento del Ravenna Festival-Teatro Alighieri (2015) con la direzione di Nicola Paszkowski sul podio dell’Orchestra Giovanile Cherubini e la regia e l’ideazione scenica di Cristina Mazzavillani Muti. Mimì, la ‘gaia fioraia’ dal destino segnato, sarà Elisa Verzier, soprano triestino al suo debutto in questo ruolo. Nei panni dello squattrinato poeta Rodolfo ci sarà Alessandro Scotto di Luzio, mentre la coppia Musetta/Marcello sarà interpretata da ...