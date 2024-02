Bob | la pista a Cortina d' Ampezzo di nuovo bocciata dal Cio

Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - “La pista da bob per Milano-Cortina ? Ormai mi sembra ci siano tutte le condizioni , la scelta, che non devo indicare ... (liberoquotidiano)

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – ?La pista da bob per Milano-Cortina ? Ormai mi sembra ci siano tutte le condizioni , la scelta, che non devo indicare ... (calcioweb.eu)

La pista olimpica per il bob a Cortina si farà , anche se alla fine potrebbe risultare inutile per i Giochi invernali 2026. Poco importa se il parere ... (ilfattoquotidiano)

VENEZIA - Pista da bob a Cortina d'Ampezzo, il Comitato Internazionale Olimpico di Thomas Bach ha detto ancora una volta no. Nulla importa se il progetto è stato rivisto e se questa ...Olimpiadi, resta il braccio di ferro con il governo. Ma la firma sull’appalto è imminente ...Per non parlare della pista di bob a Cortina, che era stata data per morta dal presidente del Coni Giovanni Malago e poi resuscitata dal vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini per ...