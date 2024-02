Blitz della Finanza a Montesilvano | 4 Chili di Marijuana | Contanti e Arma Sequestrati

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pescara - Un pusher quarantenne diè stato denunciato dalla Guardia didi Pescara in seguito al sequestro di quattro chilogrammi dinell'ambito del piano d'azione "Drug Market", finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. I finanzieri, durante la perquisizione domiciliare, hanno anche rinvenuto migliaia di euro in, provenienti dall'attività di spaccio, e un kit per la conservazione e il confezionamentodroga. L'uomo, senza precedenti penali, è stato denunciato per traffico di sostanze stupefacenti, mentre la Guardia diha anche proceduto al sequestro di una pistola. Il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale delle Fiamme Gialle, ha dichiarato che "gli interventi recentemente condotti sono il risultato ...