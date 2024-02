Blitz ambientalista a Piazza del Popolo Imbrattata la fontana con vernice gialla e rossa

(Di giovedì 1 febbraio 2024) AGI -di un gruppo di animalisti adel, al centro di Roma. I presenti hanno imbrattato conladei due leoni ed esposto lo striscione: "Basta animali nei circhi". Sul posto i carabinieri della compagnia di Roma Centro e della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina che hanno fermato 2 persone. Si tratta di un uomo e una donna che si trovano ora in caserma. Entrambi saranno denunciati per danneggiamento.di un gruppo di animalisti adel, al centro di Roma. I presenti hanno imbrattato conladei due leoni ed esposto lo striscione: "Basta animali nei ...

Il blitz organizzato da Extinction Rebellion, movimento non violento che chiede azioni dirette per il clima. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine e degli addetti alla sicurezza presenti alla ...Roma, 31 gen. (askanews) – "Agricoltori, allevatori e pescatori sono i primi ambientalisti. Per questo, dal primo giorno il Governo Meloni è andato in Europa per denunciare le politiche green ...