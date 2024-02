BIT 2024 | il business del turismo tra sostenibilità | start up e nuovi trend

Leggi tutta la notizia su moltouomo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ilsarà l’anno dei viaggi alternativi e che ti lasceranno il segno per la loro diversità e bellezza naturalistica e culturale. Se sei un uomo d’affari, un imprenditore o un professionista del settore turistico, non puoi perderti l’evento di riferimento in Italia: BIT, la Borsa Internazionale del, che si terrà dal 4 ...

first appeared on MoltoUomo.it.