Bimbo di un mese abbandonato in un androne | la mamma ha lasciato soltanto un biglietto

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Undi circa unè stato trovato nell’di un caseggiato popolare in via degli Apuli, alla periferia Ovest, a Milano dopo le 16. Aveva accanto unscritto in arabo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e soccorritori del 118 che lo hanno portato alla clinica De Marchi in condizioni apparentemente buone.

Un bimbo di circa un mese è stato trovato nell'androne di un caseggiato popolare in via degli Apuli, nella periferia ovest di Milano, dopo le 16. Aveva accanto un biglietto scritto in arabo. Sul posto ...Milano Giambellino, il neonato ha circa un mese: era avvolto in una coperta, è in buone condizioni di salute. È stato trovato da un residente del condomino Aler di via degli Apuli 4