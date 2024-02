Bimba in passeggino travolta da un’auto | ha riportato un trauma cranico

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Castelfiorentino (Firenze), 1 febbraio 2024 – Ladi due mesi che mercoledì 31 gennaio è stata colpita da un'auto mentre era nella carrozzina spinta dalla madre a Castelfiorentino (Firenze) è «stabile e in buone condizioni generali». A farlo sapere è l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove la piccola è ricoverata. La piccola haun. La polizia municipale è stata delegata dalla procura di Firenze a svolgere le indagini. Al momento, fa sapere il comandante Massimo Luschi, «sono ancora in corso gli accertamenti» e sono al vaglio tutte le ipotesi sulle cause dell'incidente.

