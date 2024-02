Biglietti Frosinone-Milan | ancora aperta la vendita libera | Serie A News

In tanti in Italia seguono le big del calcio anche in base anche all’andamento della propria squadra, il che in qualche modo giustifica la grande ... (optimagazine)

Lecce si prepara ad ospitare la Fiorentina domani sera. L'affluenza è alta, tanto che il club dalle 18 ha messo a disposizione anche biglietti per posti a ridotta visibilità ...Si va verso il grande pubblico per la partita di domenica 4 febbraio, ore 12.30, che vede in campo il Torino contro la Salernitana. Per il primo match casalingo del girone di ritorno, prosegue ...Stadio 'Benito Stirpe' tutto esaurito per la sfida di sabato alle 18 tra Frosinone e Milan. I biglietti sono stati polverizzati in poche ore, a conferma della grande attesa per una partita di enorme r ...