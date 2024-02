Biden sanziona quattro coloni israeliani | “Violenze intollerabili sui palestinesi” Netanyahu lo critica | “Misure immotivate”

La violenza in Cisgiordania ha raggiunto "livelli intollerabili" e rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza di tutto il Medio Oriente. Alla vigilia dell'ennesima visita di Antony Blinken ne ...L'ordine esecutivo firmato oggi dal presidente Usa consente, in futuro, di sanzionare persino “i leader o i funzionari di enti, anche governativi” responsabili delle violenze ...La Casa Bianca sta studiando come riconoscere pari dignità ai palestinesi, anche un modo per mettere massima pressione su Bibi Netanyahu. Samer Sinijlawi ...