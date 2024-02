Biathlon | IBU Junior Cup Jakuszyce 2024 | Ilaria Scattolo terza nell’individuale! Sesto Marco Barale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Si chiude con un podio per l’Italia la prima giornata, dedicata alle individuali, della tappa dell’IBUCup 2023-diandata in scena a, in Polonia: nella 12.5 km femminile è, mentre nella 15 km maschile si piazza. Nella gara femminile la vittoria va alla teutonica Alina Nussbicker (1 errore), prima in 45’05?2, davanti all’austriaca Wilma Anhaus (3 bersagli mancati), seconda a 1’02?7, ed all’azzurrina(17/20 al tiro),a 2’10?7, davanti all’altra italiana Astrid Plosch (1 errore), quarta a 2’11?5. Tutte le azzurrine al via vanno a punti: 14ma Francesca Brocchiero (5 bersagli ...

Si apre oggi in Val Martello , in Italia, la quarta tappa dell’IBU Cup 2023 -2024 di Biathlon : nelle uniche short individual della stagione si ... (oasport)

Calato il sipario sulla tappa di circuito di IBU Cup di Biathlon , in scena in Val Martello. La categoria “cadetta” della pratica su sci stretti e ... (oasport)

Si apre oggi con un podio per l’Italia in Val Ridanna la quinta tappa dell’IBU Cup 2023 -2024 di Biathlon : nella 7.5 km sprint femminile è seconda ... (oasport)

Dopo la sosta per i Campionati Europei Open di Brezno-Osrblie, il circuito cadetto del Biathlon riparte dalla Germania con un doppio podio tricolore.Un inizio di grande rilievo per l'Italia nella tappa di IBU Cup ad Arber (Germania). Il circuito cadetto del biathlon, messi in archivio gli Europei di Brezno-Osrblie (Slovacchia), volge lo sguardo al ...