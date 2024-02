Beukema Il Bologna può stupire ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sotto il sole di Riccione, Sam l’olandese camminava sulla spiaggia incrociando, inconsapevole, il destino. "Vedevo tante maglie rossoblù, ma ero piccolo e conoscevo soltanto Juventus e Milan. Poi quando sono arrivato qui ho avuto come un flash: quelle erano tutte magliette del!". In Riviera la famigliaconserva tanti bei ricordi e una casa che ora accumula polvere nell’attesa che l’estate riapra le finestre. "Da quando ho firmato per il, non sono più tornato a Riccione: ma quest’estate ci tornerò sicuramente", spiega in inglese, ma avventurandosi spesso nell’italiano. Studia tanto, Sam l’olandese: oltre al corso organizzato dal club, prende lezioni private due volte a settimana. "Sto imparando tante parole, ma sono un perfezionista: se faccio un errore, poi la prendo malissimo". E capisci la sua precisione ...